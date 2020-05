Coronavirus en Belgique : où en est le taux de reproduction ? Et où les patients hospitalisés ont-ils été contaminés ?

Plusieurs moyens d’estimer Re estimation!=vérité, méthode simple expliquée sur notre site en vidéo https://t.co/wgQkEbFu5Y Re #Be ajd =0.7. Il faut faire une hypothèse sur la période de contagion. Nous lissons les cas sur une fenêtre de 7 jours pour éviter d’être trop sensible pic.twitter.com/af2OlQnETV

Quoi qu'il en soit, Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral de lutte contre le Covid-19, rappelait le 4 mai dernier qu'"il est surtout important que le taux de reproduction reste en dessous de 1, ce qui signifie qu’une personne ne peut pas contaminer plus d’une seule personne ni moins, et que donc l’épidémie est dans une phase d’auto-extinction. Plus [le taux] sera bas, plus la situation sera favorable."

Quelle source d'exposition au virus ? Quels symptômes ?

Le bulletin épidémiologique de ce vendredi 22 mai précise aussi comment, depuis le début de l'épidémie en Belgique, les patients hospitalisés ont été contaminés au Covid-19.

"L’information sur la source d’exposition a été rapportée pour 63% des patients. Pour un peu moins d’un tiers (31%) de ces patients, la source d’infection n’était pas identifiée", écrit Sciensano.

Par ailleurs, les symptômes les plus courants chez les personnes hospitalisées ces dernières semaines sont :

La fièvre ( 61 % ) ;

la toux ( 52 % ) ;

l’essoufflement ( 49 % ).

"Une proportion grandissante de patients ne présentait pas de symptômes liés au COVID-19 à l’admission, très probablement en conséquence de changements dans les pratiques de dépistage en hôpital, qui sont élargies à tout patient admis à l'hôpital, quelle qu'en soit la raison", conclut-on du côté de Sciensano.