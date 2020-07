Coronavirus en Belgique : où en est le Covid-19 dans votre commune et dans votre province ? (cartes)

Dans ce contexte, ajoute Yves Coppieters, "il faut avoir une analyse beaucoup plus localisée à l’échelle des provinces ou des communes. Le taux de reproduction est au-dessus de 1 en Belgique. Mais si on fait l’exercice par province, il est plutôt au-dessus de 1,5 dans le nord du pays, mais en dessous de 1 dans le sud du pays."

Ces chiffres globaux masquent des disparités entre provinces. Certes, le nombre de cas a augmenté partout (cliquez sur les points rouges ci-dessous pour connaître le détail), mais il a plus que doublé en province de Liège (+63%), d’Anvers (+62%) et de Limbourg (+61,8).

Selon Yves Coppieters, professeur de santé publique à l’ULB interrogé à ce sujet dans le journal télévisé de 13 heures, "on n’a pas fondamentalement augmenté le nombre de tests, donc c’est bien un rebond".

Si on compare la période du 8 au 14 juillet avec celle du 1er au 7 juillet, le sursaut de l’épidémie est bien là.

L’épidémie de Covid-19 est-elle en train de connaître sa seconde vague en Belgique ? La question divise la communauté scientifique qui multiplie au passage les appels à la prudence. Port du masque, respect des gestes barrière et suivi de contacts sont plus que jamais d’actualité.

Sur la carte ci-dessous, nous avons comparé les chiffres commune par commune publiés par Sciensano le 3 juillet avec ceux du 17 juillet, soit une période de 14 jours. Attention, les chiffres des trois derniers jours ne sont pas encore consolidés.

Résultat : c’est la ville d’Anvers qui enregistre le plus grand nombre de cas sur ce laps de temps (230), suivi par Gand (37) et Schaerbeek (34). Des chiffres à remettre en perspective puisque ces communes sont très peuplées (respectivement 525.935, 262.219 et 133.309 habitants).

Côté wallon, Aubange est en tête en nombre de cas (24 sur 14 jours) et en nombre de cas pour 1000 habitants (1,4).