Coronavirus en Belgique : on compte 89 nouveaux cas et 7 décès ce jeudi 2 juillet, et seulement 9 admissions à l'hôpital

Depuis le début de la crise du coronavirus, Sciensano publie chaque jour les chiffres liés au covid-19 afin de suivre le bilan de l’épidémie. Mais alors que les courbes semblent s’aplatir et que les indicateurs sont au vert, Sciensano est passé à une publication en mode été du mardi au samedi. De plus, l’institut établit désormais des moyennes journalières sur base de chiffres consolidés.

Mais il met aussi à disposition du public un site data, où ces chiffres sont mis à jour quotidiennement, et rangés par date de diagnostic.

Si comme l’indique l’institut, cette méthode basée sur le suivi des tendances "permet de mieux objectiver l’évolution de l’épidémie, indépendamment des fluctuations des chiffres journaliers", nous avons décidé de poursuivre le calcul journalier , afin de pouvoir livrer en toute objectivité des indicateurs qui permettent de mieux détecter les risques de résurgences.

►►► Lire aussi : Sciensano a modifié sa façon de communiquer les chiffres du coronavirus : "plus significatifs", selon Van Laethem, "ça cache une réalité", selon Coppieters

Ainsi, ce jeudi 2 juillet, on déplore un total de 61.598 cas de coronavirus dans le pays, contre 61.509 la veille, soit une augmentation de 89 nouvelles contaminations. Il y a donc 84,7 nouvelles contaminations journalières en moyenne sur la dernière période de sept jours.

La moyenne des cas, basée sur les chiffres consolidés (excluant les 3 derniers jours), est de 84,7 cas par jour, un chiffre en baisse de 10% par rapport à la semaine précédente selon le site de Sciensano.

On déplore également 7 nouveaux décès en comparaison du dernier rapport. En effet, on comptait 9754 décès dans le pays, la veille, contre 9761 ce jeudi. Du 22 au 28 juin (les chiffres des trois derniers jours n'étant pas encore consolidés), on compte 5,4 décès par jour en moyenne.

Enfin, 9 personnes ont été admises à l’hôpital pour cause de coronavirus, selon les chiffres rapportés au cours des dernières 24h. Depuis le 15 mars, 17.785 personnes ont été admises à l’hôpital au total. Du 25 juin au 1er juillet, on compte une moyenne de 13,9 admissions à l'hôpital par jour.