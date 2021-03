Coronavirus en Belgique : "On accepte à l’école tous les enfants qui se présentent dont les parents n’ont pas d’autres solutions"

Les écoles ont fermé leurs portes ce lundi, une semaine avant les vacances de Pâques. Les parents s’organisent, mais pour certains, il n’y a pas de plan B. Les écoles ont alors mis sur pied des garderies pour les enfants dont les parents n’auraient pas trouvé d’autres solutions. Un système qui permet aux parents travaillant dans un secteur essentiel ou encore des familles monoparentales de trouver une solution.

Comme l’explique Christelle Déom, directrice de l’école du Futur Simple à Aiseau-Presles, dans le Hainaut, tous les enfants sont acceptés mais les parents font vraiment un bel effort pour trouver une alternative quant à la garde de leur(s) enfant(s).

"Ils essayent vraiment de se débrouiller comme ils peuvent pour garder leurs enfants, des systèmes D, parfois chez un petit copain, une petite copine ou chez des parents. Mais malheureusement, encore beaucoup de grands-parents n’ont pas eu accès à la vaccination et les parents préfèrent ne pas les mettre chez les grands-parents plus âgés si ceux-ci n’ont pas été vaccinés. Mais il y a plusieurs profils et on accepte effectivement tous les enfants qui se présenteraient à l’école ou dont les parents n’auraient pas d’autres solutions", rajoute la directrice.

Afin d’organiser la garde des enfants, une tournante au sein du corps professoral est organisée. Un tour de rôle bien perçu par la majorité des enseignants.

"Les enseignants sont positifs, sont contents de venir pour ces enfants en garderie. Je sais qu’ils vont prévoir des activités pour eux. On a la chance d’être dans un milieu rural et de fonctionner un peu avec l’école du dehors, donc les enfants pourront aller se promener et faire des activités", explique Christelle Déom.

Rendre la "garderie" de l’école amusante, c’est l’objectif qui est donné à tous les professeurs. Des activités spécifiques sont alors mises en place pour éviter que les enfants qui sont dans l’obligation de venir à l’école se sentent punis alors que leurs camarades de classe, eux, peuvent rester chez eux. "On va donc faire au mieux pour que ce soit agréable pour eux et qu’ils ne ressentent pas toutes ces tensions", ajoute la directrice de l’établissement.