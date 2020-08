Coronavirus en Belgique : "On a pu éviter que cette vaguelette ne devienne une deuxième vague"

Selon les chiffres consolidés, entre le 21 et le 27 août, il y a eu en moyenne 430 contaminations au nouveau coronavirus par jour, ce qui représente une baisse de 14% par rapport à la semaine précédente. Une baisse "accentuée" puisqu'on avait une diminution de de 10% dans les jours précédents. "Cette baisse est la plus importante dans les grandes villes où l'augmentation avait été la plus importante comme Anvers, Bruxelles et Liège ", a précisé M. Van Laethem.

Ce lundi à 11 heures, les experts du centre interfédéral de crise Covid-19 et de l’institut Sciensano ont fait un nouveau point sur la situation épidémiologique dans notre pays. Cette conférence de presse marquait aussi le retour du Dr Yves Van Laethem après six semaines d’absence, suite à sa quarantaine . Il a d’ailleurs profité de son introduction pour saluer et remercie sa collègue Frédérique Jacobs qui a pris le relais en tant que porte-parole en son absence.

"La situation actuellement est une situation dans laquelle on doit apprendre avec le coronavirus et pas seulement nous battre avec lui au coup par coup", indique M. Van Laethem. "Il faut trouver un équilibre entre un contrôle de l’épidémie et une vie économique et sociale", a ajouté le Professeur.

La courbe des contaminations dans les provinces d’Anvers et Bruxelles ont également été analysées par les experts.

Les experts ont voulu mettre en évidence des exemples pour illustrer que les efforts et les mesures mises en place ont payé. Les universités d’Anvers et Hasselt ont fourni des statistiques et des projections dans les provinces d’Anvers et Bruxelles. Celles-ci comparent l’évolution de la courbe si des mesures n’avaient pas été prises.

Sur le graphique représentant la courbe des cas de contaminations dans ces provinces, on constate que la courbe qui augmentait de façon importante a pu être contenue, "grâce à l’effort de la population". "Au lieu de suivre son cours exponentiel, on assiste à un aplatissement de la courbe", "évitant un certain nombre d’hospitalisations" et donc des décès.

"On a pu éviter que cette vaguelette ne devienne une deuxième vague", ajoute encore Yves Van Laethem.

À Bruxelles cependant, "un effort est encore à faire". "Après une première descente on reste sur un certain plateau", "il faut donc maintenir les mesures actuelles" pour espérer faire à nouveau chuter les chiffres. Les délais dans lesquels la courbe pourrait à nouveau descendre dans al capitale n'est pas prévisible à l'heure actuelle, estime les experts du centre de crise.