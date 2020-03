Coronavirus en Belgique : numéro spécial, conseils du SPF santé... des mesures pour accompagner psychologiquement le confinement

Le confinement général du pays a été mis en place mercredi à 12h. Depuis, les règles ont eu du mal à être appliquées. Les autorités ont sévi et appliquent désormais des amendes à ceux et celles qui ne respectent pas les règles de confinement strictes. Les experts n’ont de cesse de répéter l’importance de respecter ces règles.

Pour endiguer ce virus, la Belgique a également fermé ses frontières avec l’extérieur. C’est le territoire, au même titre que les individus qui sont désormais confinés.

La dimension psycho-sociale est très importante dans cette crise

Mais comme l’explique Benoit Ramacker, porte-parole du centre de crise lors du point presse quotidien sur le coronavirus en Belgique, "les autorités savent très bien ces situations peuvent engendrer énormément d’émotions que vous vivez peut-être en ce moment. Des incertitudes, de la colère, des tensions, la tristesse voire de la peur". Et, insiste le porte-parole, " la dimension psycho-sociale est très importante dans cette crise".

Un numéro d’accompagnement mis en place

Le 0800.14.685 est un numéro mis en place par le centre de crise, derrière lequel des bénévoles de la Croix-Rouge pourront accompagner ceux et celles pour qui le confinement est une épreuve psychologique. " Ils sont là pour vous écouter, pour apporter une aide psycho-sociale, pour apporter une réponse éventuelle à vos besoins, ou vous guider vers des structures plus locales au niveau de vos communes. Ils sont à votre écoute et peuvent vous aider selon vos problèmes personnels."

Suivez les canaux officiels d’informations

Les fake news participent à l’angoisse

Les Fake News se propagent avec la crise du coronavirus. Les médias réalisent de nombreux factchecking pour pouvoir les démonter. Et face à l’afflux d’information il est souvent difficile de faire le tri et cela contribue au climat anxiogène. C’est pourquoi, Benoit Ramacker, conseille de ne pas " passer sa journée sur les médias sociaux, d’aller lire et écouter toutes les rumeurs et toutes les fake news qui circulent", il est préférable de "suivre les canaux officiels d’informations", car, dit-il, "cela augmentera votre angoisse".

Établir une routine

Il est essentiel également, dit le porte-parole, de ne pas passer ses journées devant les écrans. Il faut pouvoir s’occuper autrement, en faisant de la cuisine ou en lisant par exemple. En fait, "il est important que vous établissiez une routine dans votre comportement quotidien à la maison. Cela va vous permettre de retomber sur une structure et peut-être de vivre mieux cette situation difficile".

En cas d’angoisse, il faut en parler

Le message que souhaite faire passer le SPF santé publique c’est de ne pas s’isoler et d’autant plus si l’on se sent angoissé ou apeuré. Il est important de "partager ses émotions" avec ses proches ou avec quelqu’un en qui on a confiance.