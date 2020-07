Coronavirus en Belgique : "Nous sommes au début d’une deuxième vague", selon Marc Van Ranst

Het weekgemiddelde stijgt naar 115 gevallen.

Dit is een stijging met 32%.

We krijgen nu terug de dagcijfers: maandag 13/7 waren er 216 nieuwe gevallen.

Ter herinnering: op 15 maart hadden we 214 nieuwe gevallen. 17 maart was de start van de lockdown.https://t.co/KerPyA2jdl