Coronavirus en Belgique : « Nous avons les capacités de testing », et si on s’en servait ?

Or, lorsque l’on regarde les chiffres de l’institut Sciensano, on constate qu’actuellement, au maximum ce sont environ 15.000 tests au coronavirus qui sont réalisés quotidiennement. Si au début nous avons connu des problèmes à la fois de gestion et de pénurie, cette période est révolue. On constate même que moins de personnes se font tester aujourd’hui, qu’au moment du pic de l’épidémie, alors que les capacités sont renforcées. Pourtant on observe un rebond de l’épidémie dans le pays depuis la mi-juillet.

Il y a actuellement des "capacités dormantes", explique le virologue Emmanuel André. Au plus fort de la crise "d’importantes ressources ont été mobilisées". Pendant la crise, en plus des laboratoires biologiques cliniques, la plateforme nationale est venue en renfort. Aujourd’hui, sur "cinq sites de production, deux sont encore actifs", et ne semblent pas être au maximum de leur capacité. Quant aux ressources qui ont été utilisées pendant le pic de l’épidémie, elles sont "encore là et peuvent être mobilisées", dit le virologue. "C’est comme si nous étions une Ferrari et que nous n’utilisions pas toute notre puissance […] on n’emploie pas du tout notre potentiel moteur", explique Yves Van Laethem, porte-parole du centre interfédéral de crise.

Le problème c’est que si nous constatons bien une augmentation de la pandémie en Belgique, alors même que le nombre de personnes testées reste relatif, cela signifie qu’en testant plus massivement, nous aurions une meilleure compréhension et donc une meilleure maîtrise de la pandémie. Comme l’explique Yves Van Lathem, "plus on teste, plus on décèle les cas, même asymptomatiques et plus on éteint l’incendie ".