Coronavirus en Belgique : moins de trois quart de la capacité des tests utilisée à ce stade

Maisons de repos : de nombreux tests disponibles - JT 19h30 - 15/04/2020 Le Conseil national de Sécurité a décidé, en ce qui concerne les maisons de repos, qu'à partir de lundi, on peut rendre visite à une seule et même personne, à condition que le même visiteur et la personne soignée soient saines. Aujourd'hui dans les maisons de repos, on a effectué en masse les nouveaux tests. Le reportage de Benjamin Brone dans une maison de repos de la région liégeoise.