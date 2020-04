Coronavirus en Belgique : malades asymptomatiques, la grande inconnue ?

Le mystère autour des malades étant touchés par le coronavirus mais ne présentant aucun symptôme rend la tâche pour endiguer le virus encore plus complexe qu’elle ne l’est déjà.

D’abord parce que les personnes elles-mêmes ne savent pas qu’elles sont malades. Ensuite parce qu’elles peuvent transmettre le virus d’autant plus facilement qu’elles pensent ne pas l’avoir.

Enfin, parce que dans la mesure où une politique de tests à grande échelle n’est pas mise en place, impossible de savoir qui est asymptomatique et qui n’est pas porteur. Un vrai casse-tête donc.

Des malades qui ignorent l’être

Le professeur Stéphane De Wit est spécialiste des maladies infectieuses et travaille au CHU Saint-Pierre, l’un des pôles de référence. Et il revient sur ces malades qui ignorent l’être.

D’abord combien sont-ils ? Pour l’heure c’est impossible de le savoir. Et les chiffres varient "selon les zones, les moments et les situations dans lesquels nous les avons réalisés", explique Stéphane De Wit. Et d’ajouter, "les premiers chiffres qui nous viennent de Chine suggéraient une prévalence très faible d’asymptomatiques, de l’ordre de 1 ou 2%. Et puis nous avons vu des chiffres beaucoup plus élevés qui montaient jusqu’à 25% dans les paquebots confinés".

Un écart tel que, pour le professeur, la réalité se situe probablement entre les deux.

L’UZ Brussels, qui a réalisé un certain nombre de tests, et qui, surtout, a effectué des scanners systématiques, estime qu’environ 8% des personnes testées ne savaient pas qu’elles étaient malades.

Vecteurs de contagion ?

Bien entendu, ces malades asymptomatiques sont contagieux puisqu’ils sont porteurs du virus. Et bien évidemment, ils participent à la propagation du virus. Mais peut-être moins qu’on ne le croit, considère Stéphane De Wit : "Par exemple, une personne asymptomatique ne va pas tousser. Or la toux est un mécanisme qui provoque une diffusion très importante des virus".

De plus, la quantité de virus présente dans un porteur asymptomatique est probablement moindre que celle présente chez quelqu’un qui a les symptômes du covid-19. Même si celle-ci est suffisante pour contaminer d’autres personnes.

Mais, explique l’expert, il faut distinguer " es mécanismes de contagion et les mécanismes d’excrétion, de sortie de virus du corps, qui ne sont pas présents ou beaucoup moins chez l’asymptomatique".

Quant à savoir combien de temps le malade asymptomatique est contagieux, cela reste difficile à déterminer dans la mesure où les données d’analyses sont rares.

Néanmoins, si l’on compare aux personnes ayant présenté peu de symptômes, on peut estimer "que la durée d’une semaine est tout à fait applicable".

L’intervalle sériel du covid-19, seulement 4 jours

Pendant combien de temps sommes-nous contagieux ? Pour le nouveau coronavirus, finalement la période est assez courte en comparaison des précédentes épidémies de SRAS. Environ quatre jours.

Et c’est la bonne nouvelle des observations scientifiques. En effet, on parle d’intervalle sériel. "C’est le temps entre le premier symptôme du contaminateur et le premier symptôme du contaminé", explique Stéphane de Wit. "Sur base de l’épidémie chinoise, les calculs suggèrent que cet intervalle sériel est de quatre jours pour le Covid-19 alors qu’il était de huit jours pour le SRAS 1 et de 14 jours pour le MERS. Ce qui est plutôt rassurant. C’est seulement statistique mais cela signifie que si vous avez été en contact, c’est quatre jours après que vous devriez tomber malade. Et, certes, il y a une marge d’incertitude mais cela signifie que vous ne tomberez pas malade 15 jours après", analyse ainsi le professeur du CHU Saint-Pierre.