Coronavirus en Belgique: les variants sont désormais à l'origine de la majorité des contaminations

Il explique également que la population a tendance à moins respecter les règles. Selon les résultats issus du contact tracing, les Belges entretiendraient plus de contacts à risque : "Les Belges ont rapporté en moyenne avoir été en contact avec 3,2 personnes à risque, contre 2,2 en novembre."

Lors de la conférence de presse, le virologue Steven Van Gucht voit trois explications pour la hausse du nombre de cas détectés, dont l’arrivée de nouveaux variants dans le pays : "Selon les estimations, 53% des contaminations ont été provoquées par le variant britannique, contre 38% la semaine précédente. En ce qui concerne les variants sud-africain et brésilien, ils représentent respectivement 2,2% et 0,9%."

Ce vendredi 26 février à 11h, le Centre de crise national en charge du suivi de l’évolution de l’épidémie Covid-19 en Belgique tient comme à son habitude une conférence de presse. Au programme : la présentation détaillée des chiffres à jour liés à la situation sanitaire et les dernières recommandations à la population des autorités publiques.

Même si le nombre de cas détectés augmente, il ne faut pas céder à la panique, rassure Steven Van Gucht : "Le plateau des quatre dernières semaines tient bon pour l’instant."

Foyers d’infections dans certains hôpitaux

La très légère hausse du nombre d’admissions à l’hôpital ces deux derniers jours pourrait s’expliquer par des clusters(foyers) au sein même des établissements hospitaliers : "On a constaté des foyers d’infection dans certains hôpitaux, cette tendance est plus prononcée à Bruxelles et dans la Flandre orientale, une province qui représente un patient sur cinq en soins intensifs."