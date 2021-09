Coronavirus en Belgique : les transplantations d’organes ont diminué d’un tiers

Ce n’est pas une surprise, la crise du Covid a eu des impacts négatifs dans de nombreux secteurs des soins de santé et logiquement sur les transplantations d’organes. D’après une étude, réalisée dans 22 pays dans le monde : en 2020, le nombre de transplantation d’organes solides a baissé de 31% par rapport à l’année précédente. C’est d’abord la transplantation rénale qui a été la plus touchée puis celle du foie, du poumon et du cœur. Les auteurs de l’étude estiment que le ralentissement des transplantations a entraîné la perte de plus de 48.000 années de vie des patients. C’est une étude de la société européenne de transplantation d’organes qui vient d’être publiée dans la revue scientifique The Lancet. Elle concerne 22 pays dont la Belgique.

L’impact en Belgique

En Belgique aussi on observe la même tendance. Le nombre de transplantations a baissé de 22% entre 2019 et 2020. C’est un peu moins que la moyenne des 22 pays de l’étude car, comme d’autres pays, la Belgique a réussi à maintenir, malgré tout, un certain taux de transplantations. Mais notre pays n’a pas échappé à l’arrêt quasi-total des transplantations lors de la première vague du Covid-19. Le Professeur Michel Mourad est chef du service des transplantations aux Cliniques universitaires Saint-Luc (UCLouvain). Il explique : "Cette étude confirme ce que nous avons vécu. On est habitué à gérer le risque d’infection chez nos patients mais là cette infection, cette pandémie inédite, a paralysé nos activités de transplantation, en tout cas durant la première vague. Les deux autres vagues ont ralenti nos activités." Début 2020, tous les moyens ont été déployés dans les hôpitaux pour sauver les patients atteints du Covid. Il est devenu structurellement impossible d’organiser les transplantations. La liste des patients en attente de greffe, déjà très longue, n’a fait que se rallonger. Au départ, l’impossibilité de dépister rapidement les patients atteints du Covid, donneurs et receveurs a également été un grand handicap. Comme le raconte le Dr Martine Antoine, chef du service des transplantations à l’hôpital Erasme de l’ULB. "Quand on parle de greffe des poumons, par exemple, on ne peut pas prendre le moindre risque de transplanter un poumon contaminé. Quand les tests ont été enfin plus facilement accessibles et rapides cela nous a grandement aidés."

Diminution plus importante pour la transplantation rénale

Comme dans les autres pays, c’est la transplantation rénale qui a été la plus touchée, plus que celle du foie. Le Pr. Michel Mourad explique cette différence : "La greffe du foie c’est un risque vital, il faut rapidement sauver le patient. Sous les recommandations de la société belge de transplantation, nous avons arrêté notre programme de transplantation rénale pendant plusieurs semaines lors de la première vague. Les transplantations du foie ont malgré tout continué de manière très limitée et avec beaucoup de précautions."

Diminution du nombre de donneurs

Les confinements successifs et le ralentissement de l’activité humaine ont en toute logique diminué le nombre d’accidents et donc le nombre de donations par décès. Le Pr. Michel Mourad : "Les accidents sont malheureusement une des sources importantes de dons d’organes." Mais un autre problème s’est également posé. Le Dr Martine Antoine témoigne : "Il y a eu une diminution du nombre de donneurs. En 2019, c’est 27 donneurs par un million d’habitants en Belgique. En 2020, on est passé à 21 donneurs par un million d’habitants. Cette baisse s’explique aussi parce que les soins intensifs étaient remplis de patients atteints par le Covid et on ne pouvait plus prendre en charge des patients en état de mort cérébrale car ils demandent beaucoup de soins, on ne pouvait donc pas prélever des organes. C’était une situation très lourde d’un point de vue humain et éthique."

De nombreux blocages

La transplantation est une opération très délicate. Il y a beaucoup de paramètres à gérer en amont et en aval de la greffe. Si le secteur a été paralysé lors de la première vague, il a ensuite été très ralenti lors de la deuxième et de la troisième vague. Le Pr. Michel Mourad raconte : "On a dû arrêter ou ralentir parce qu’il y avait tout une série de blocages. Les hôpitaux étaient paralysés, il n’y avait plus d’opérations possibles, on devait tout réserver pour les urgences vitales ou les patients Covid, on ne pouvait plus mélanger les patients greffés et non greffés, les immunodéprimés et les non immunodéprimés, on devait protéger les plus fragiles. Les déplacements des équipes médicales, d’un pays à l’autre ou d’un hôpital à l’autre pour faire les prélèvements d’organes n’étaient plus possibles." Il poursuit : "Aujourd’hui encore, nous sommes à 60% de notre activité d’avant 2020."

Plusieurs facteurs l’expliquent, comme le manque de personnel épuisé par des mois de travail intense. Pour Le Pr. Michel Mourad : "Il y a aussi un nouvel élément qui joue en notre défaveur, c’est que les donneurs peuvent être porteurs du virus malgré la vaccination. Ils ne peuvent alors plus donner leurs organes. De l’autre côté, on a des receveurs vaccinés qui peuvent contracter le Covid malgré tout. D’où l’importance de maintenir des gestes barrières. "

Augmentation du nombre de décès

L’étude, réalisée dans 22 pays, indique que la réduction globale des transplantations s’est traduite par la perte de 48.239 années de vie de patients sur liste d’attente. Les auteurs se sont basés sur le nombre réduit de transplantations pendant la pandémie par rapport à 2019 pour calculer le nombre d’années de vie perdues. Ils ont comparé les patients restés sur liste d’attente avec ceux qui ont été transplantés pour chaque organe. Pour le Pr Michel Mourad, il faut prendre ces calculs avec précaution car il est très difficile de déterminer, si en dehors d’une période de pandémie, les patients auraient survécu plus longtemps. Mais il reconnaît : "Avant la crise, on avait plus ou moins 900 patients en attente d’un rein en Belgique. On en avait 400 en attente d’un foie. A cause du fait que la liste d’attente était déjà très longue, on avait une mortalité qui était de 15% pour les patients en attente d’un foie et 4% pour les patients en attente d’un rein. Si on ajoute à cela les conséquences du Covid, la mortalité augmente fortement, c’est certain. On ne peut pas forcément dire que nos patients sont décédés à cause de l’allongement de l’attente mais le Covid a aggravé la situation ". Le Dr Martine Antoine précise : " A Erasme, on n’a pas observé de décès directement liés à une trop longue attente dans cette période-là, cependant on a vu des décès à cause d’infections par le covid dans les patients greffés ou en attente de greffe."

Rattraper le retard notamment grâce aux dons de personnes vivantes

Pour le Pr. Michel Mourad, une solution pour rattraper le retard et diminuer les listes d’attente serait d’encourager le don des personnes vivantes. C’est possible pour le rein et de manière plus limitée pour le foie. "Ce sont des interventions bien préparées et qui peuvent se faire dans de bonnes conditions malgré le Covid. C’est une voie qui peut permettre de rattraper le retard et qui fonctionne très bien pour les receveurs et les donneurs. On peut très bien vivre avec un seul rein. J’invite les gens qui se posent des questions à se renseigner et nous sommes là pour cela." Une autre piste est avancée par le Dr Martine Antoine d’Erasme : pouvoir prélever des organes chez des patients qui sont guéris du Covid. "Mes collègues de la KUL ont déjà fait une transplantation d’organe d’un patient qui était guéri du Covid et jusqu’à présent cela se passe bien. Cela nous permettrait d’augmenter la base de donneurs potentiels. Mais tout cela se fait sous haute surveillance évidemment."