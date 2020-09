Coronavirus en Belgique : les tests sérologiques montrent que "nous sommes très loin d'avoir atteint une immunité collective"

Depuis fin mars, l’Institut de santé publique Sciensano surveille l’évolution des anticorps des donneurs de sang, d’une part, et auprès des travailleurs du secteur des soins de santé, d’autre part. Depuis le 30 mars, 10.453 échantillons ont été étudiés et les analyses les plus récentes font apparaître qu’environ 5% des donneurs de sang ont développé des anticorps détectables contre le coronavirus. Ce pourcentage reste stable depuis avril 2020, a expliqué ce vendredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19.

Il faut malgré tout interpréter ces résultats avec la prudence qui s’impose, fait-il remarquer. Sciensano a effectué ces relevés en collaboration avec le Service du Sang de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge section Flandre. Les donneurs de sang (18-75 ans) constituent en effet un groupe spécifique de la population, en bonne santé au moment de la prise de sang.

La même étude est également en cours -et jusque fin avril 2021- chez les travailleurs de la santé dans les hôpitaux belges. Pour celle-ci, Sciensano collabore avec l’Institut de médecine tropicale d’Anvers et suit un groupe de 850 travailleurs de la santé depuis fin avril. Les résultats font apparaître que le pourcentage de travailleurs de la santé ayant fabriqué des anticorps contre le virus n’a pas changé d’une manière significative sur toute la période et qu’il oscille autour de 8%.