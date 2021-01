Coronavirus en Belgique: les tests se généralisent à Brussels Airport

Depuis le 31 décembre, certains voyageurs arrivant en Belgique doivent effectuer un test PCR. Cela concerne les résidents belges de plus de 6 ans ayant passé plus de 48h en zone rouge, les non-résidents doivent eux présenter un test PCR préalable à leur voyage vers le royaume.

A Brussels Airport, 24.000 tests ont déjà été effectués pour cette raison depuis cette date, indique l'aéroport national lundi.

En outre, 70% de tous les passagers en partance sont également testés avant leur voyage car de plus en plus de pays ont imposé un certificat de test négatif pour les passagers entrant sur leur territoire. Des centres de test ont été installés à cet effet dans l'aéroport. "Étant donné le nombre élevé de passagers testés au départ, et le fait que la pratique montre que le nombre de passagers ayant une température élevée est très faible, le contrôle de la température dans le hall des départs sera supprimé", ajoute l'aéroport. Toutes les autres mesures sanitaires restent en vigueur.