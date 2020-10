Coronavirus en Belgique : les stages et activités extra-scolaires sont maintenus

Un nouveau comité de concertation a eu lieu ces jeudi et vendredi. Plusieurs mesures ont été annoncées ce vendredi. Vu le contexte sanitaire et puisque plusieurs ministres ont dû se mettre en quarantaine, la réunion se tiendra en téléconférence.

Les mesures sanitaires ont déjà été renforcées la semaine dernière pour lutter contre le coronavirus. Toute la semaine, experts et autorités, chapeauté par le commissaire coronavirus Pedro Facon.

Plusieurs mesures sanitaires ont été renforcées ce vendredi. Ce sont principalement les protocoles sanitaires pour différents secteurs qui ont été revus. Mais pour ce qui est de la jeunesse, la volonté des autorités a été de conserver un champ des possibles le plus large possible, notamment à la veille des vacances de la Toussaint. "Il s’agit aussi du bien-être et de la santé mentale de nos jeunes", a souligné Pierre-Yves Jeholet.

Les mêmes règles que cet été… ou presque

Si les "protocoles jeunesse restent d’application", il y a une "différence" qui est faite entre les "plus de 12 ans et les moins de 12 ans", a expliqué Pierre-Yves Jeholet, le ministre-président de la Fédération Wallonie Bruxelles. "Il y a une différence entre les plus et les moins de 12 ans, avec la possibilité. Pour les moins de 12 ans d’avoir une activité en intérieur".

Les protocoles "jeunesse" restent d’application. Les activités intérieures sont interdites aux enfants de plus de 12 ans. Elles sont tolérées pour les moins de 12 ans, dans le respect, au maximum, des gestes barrières. L’extérieur est donc à privilégier un maximum.

►►► Lire aussi : des mesures plus strictes pour les événements sportifs, culturels, les mouvements de jeunesse… : suivez le direct du comité de concertation

Toutefois, les protocoles sanitaires négociés cet été restent d’application. "C’est important parce que, avec la semaine de la Toussaint, on sait à quel point tous les travailleurs sont mis sous pression. Ce n’est pas évident pour les parents et il faut aussi faire confiance aux mouvements de la jeunesse et tous les acteurs du secteur. Nous avions ce débat cet été avec des protocoles stricts qui avaient été établis et qui vont rester d’application. Je pense qu’il s’agit aussi du bien-être et de la santé mentale de nos jeunes d’avoir encore une activité possible", a indiqué Pierre-Yves Jeholet.