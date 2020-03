Coronavirus en Belgique: les sept cas du CHU de Liège sont négatifs

Les sept cas suspects de coronavirus enregistrés lundi au CHU de Liège sont tous négatifs, a-t-il indiqué mardi dans un communiqué posté sur Facebook. Lundi en fin de journée, cinq des sept personnes avaient été renvoyées chez elles, une avait été hospitalisée et la dernière subissait encore des examens.

Les échantillons des tests réalisés sur ces patients avaient été envoyés, comme le veut la procédure, au laboratoire de la KULeuven. "Une réunion quotidienne multidisciplinaire est organisée et nous sommes en contacts permanents avec les autorités, le laboratoire et les centres de référence afin de surveiller la situation en temps réel et de nous préparer en cas d'un afflux de patients", avait précisé l'hôpital universitaire.

Le CHU tient à rassurer les patients qui ont un rendez-vous dans l'établissement ces prochains jours. "Les consultations sont assurées et le programme des interventions est maintenu. Cette situation est susceptible d'évolution au jour le jour", pouvait-on lire dans un message publié ce lundi soir.

Le SPF Santé publique enverra dorénavant une communication sur l'état de la question chaque jour à 10h.

►►► À lire aussi: Covid19: cinq nouveaux cas de contamination au coronavirus en Belgique, d'où viennent-ils?