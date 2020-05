Coronavirus en Belgique : les pédiatres satisfaits du retour à l'école annoncé

Nous savons depuis hier soir que les élèves de maternelle et primaire pourront retourner à l’école respectivement les 2 et 8 juin prochains. L’annonce des représentants du gouvernement fédéral et des entités fédérées était redoutée par certains mais aussi très attendue par beaucoup. Les parents, les professeurs mais aussi les pédiatres.

Il y a dix jours, une carte blanche signée par plusieurs centaines de pédiatres expliquait qu’ils étaient rassurés quant au risque du virus pour les enfants mais inquiets des conséquences du confinement pour ces mêmes enfants.

Aujourd’hui, ils affirment que la décision de rouvrir les classes maternelles, primaires et, dans une moindre mesure, les classes de secondaires est une bonne nouvelle tant pour les enfants que leurs parents. Selon eux, la situation de l’épidémie en Belgique s’améliore de jour en jour et le retour à l’école leur semble approprié d’autant que le système de tracing est mis en place et confirme le peu de cas positifs chez les enfants.

Ils ajoutent à travers un communiqué que leur expérience de pédiatres avec ce virus et les données scientifiques actuelles internationales sont rassurantes et les encouragent dans cette démarche.

Ils se disent confiants dans les mesures de précaution sanitaire actuelles qui accompagnent la réouverture.

Ils concluent leur communiqué en remerciant tous les acteurs autour de la table, soignants, professeurs, directions des établissements scolaires, décideurs politiques, organisations syndicales pour leur travail sans relâche depuis des mois.