Coronavirus en Belgique : les patients Covid-19 en surpoids sont nombreux aux soins intensifs

Les patients Covid-19 en surpoids se retrouvent plus rapidement aux soins intensifs et connaissent une évolution plus grave de la maladie, selon les observations de plusieurs hôpitaux ces dernières semaines. Les personnes en surpoids doivent se faire dépister, recommandent mardi l’association belge pour la recherche sur l’obésité Baso et le groupe PronoKal, actif dans les traitements contre l’obésité.

Environ trois quarts des patients de l’UZ Leuven atteints du nouveau coronavirus en soins intensifs étaient en surpoids, rapporte l’hôpital mardi. L’indice de masse corporelle (IMC) y était en moyenne de 29, c’est-à-dire juste sous la barre de 30 qui définit l’obésité.

Sur les 100 patients qui ont transité par les soins intensifs du CHU de Liège, 50% étaient obèses. La proportion chute à 20% pour les patients en hospitalisation. Le poids moyen en soins intensifs était de 90 kilos, contre 72 kilos en ambulatoire et 80 en unité d’hospitalisation.

L’obésité est un facteur de risque pour une évolution plus grave de la maladie, confirme l’Institut de santé publique Sciensano. Une étude lilloise a récemment montré que le risque d’être intubé est 7 fois plus élevé avec un IMC supérieur à 35, par rapport à IMC de 25.

"Les personnes obèses souffrent souvent également d’une fonction pulmonaire diminuée et elles sont plus sensibles au développement de problèmes pulmonaires. Elles souffrent souvent aussi d’hypertension artérielle, ou de diabète, qui peuvent tous aggraver l’évolution de l’infection", explique Sciensano.

Plus de la moitié (51%) des Belges sont en surpoids, c’est-à-dire avec un indice de masse corporelle supérieur à 25, selon une enquête menée par le bureau d’étude iVOX. Près d’un Belge sur cinq (18%) est obèse, soit avec un IMC supérieur à 30.

"Consultez le médecin à temps lorsque vous avez des symptômes qui ressemblent au Covid-19 et faites-vous tester", conseille Bart Van der Schueren, endocrinologue et président de l’association Baso.