Coronavirus en Belgique : les métiers du sport ont été plus touchés que le secteur de la santé lors de la deuxième vague, selon une étude

Au sein du secteur de la santé, on observe les taux d’incidence les plus élevés (1800) dans les hôpitaux et particulièrement la médecine générale hospitalière.

Sur la période du 6 au 19 octobre, l’étude pointe en particulier un taux d’incidence de 2400 dans les clubs de sports , dont notamment les clubs de football et de fitness. Le taux d’incidence y est d’ailleurs plus fort que dans le secteur de santé et des travailleurs sociaux. L’étude note aussi un taux de 2600 dans les écoles secondaires communautaires , sur la même période.

Les taux d’incidence du Covid-19 en Belgique ont été considérablement supérieurs dans les secteurs de la santé, du sport et des métiers de contact lors de la deuxième vague d’octobre-novembre 2020 , rapporte une étude préliminaire menée par plusieurs universités belges, dont l’ULB et la KUL, publiée ce mercredi.

"Les activités économiques dont le taux d’incidence a le plus augmenté sont majoritairement des secteurs qui ont professionnellement besoin de proximité entre les personnes, note l’étude. Mais en Belgique, les secteurs qui ont simplement besoin de proximité mais n’ont pas de contact régulier avec la maladie (éducation, fitness, beauté, acteurs et musiciens, restaurants et bars et transport) ont une incidence équivalente, voire plus élevée." En somme, ce ne sont pas forcément les secteurs qui sont le plus exposés au Covid-19 qui ont vu leur incidence augmenter durant la vague de l’automne.

Les auteurs de l'étude émettent l'hypothèse d'une moins grande prudence de ces métiers de l'éducation et des loisirs, basée sur le fait que ceux-ci semblent avoir eu un beaucoup plus grand nombre de cas-contacts que les professionnels de la santé.

Dans la période qui a suivi le pic, les taux d’incidence sont restés élevés, notamment dans le secteur de la santé et du social, ainsi que les clubs sportifs. "Pour la plupart des secteurs, le plateau qui a suivi le pic est plus haut que celui qui l’a précédé", explique l’étude.

En revanche, l’application des mesures du 19 octobre (et notamment la fermeture de l’horeca) a notamment permis de mieux protéger les personnes du secteur de la distribution alimentaire et de la restauration. "Malgré leur position de premier plan, les employés de l’industrie alimentaire semblent avoir été bien protégés et informés sur les mesures de protection en Belgique, puisque l’incidence dans la distribution alimentaire a baissé en moyenne sur tout le secteur après le pic", notent les auteurs de l’étude.

D’après ceux-ci, leur constat permet de noter que les protocoles sanitaires (réduction des contacts et protection) dans le domaine de la santé se sont montrés efficaces, mais qu’à l’inverse les règles restrictives pour les métiers de contact ont été insuffisantes juste avant la deuxième vague. "Les protocoles restrictifs pourraient être efficaces durant les périodes de faible circulation du virus, mais le seraient moins avec l’augmentation progressive de l’incidence", conclut l’étude.