Coronavirus en Belgique: les médecins-spécialistes proposent de créer un fonds fédéral

Le Groupement des unions professionnelles belges de médecins spécialistes (GBS) propose la création d'un fonds fédéral, "tel que le Consortium 1212 pour les catastrophes internationales", afin de réunir des fonds déductibles d'impôt pour les soins de santé et les équipements médicaux, a-t-il annoncé mardi dans une lettre écrite par son président, le Dr Demeere.

"Les masques FFP2 et FFP3 sont nécessaires pour protéger les professionnels de la santé", a écrit le Dr Jean-Luc Demeere, président du GBS. Il demande notamment que les médecins, les infirmières et les professionnels de la santé soient donc dotés des équipements de protection nécessaires à l'exercice de leur profession. Mais aussi de "réserver l'hôpital au Covid-19 et lui donner les moyens de soigner, y compris en termes de médecins et personnel", a-t-il ajouté.

Parmi les autres demandes du GBS, l'une d'entre elles concerne la volonté de "pouvoir soigner la population, pas seulement du Covid-19 mais aussi des autres pathologies, tout en respectant les règles de précaution et de prévention", explique le Dr Demeere.

Le GBS attire aussi l'attention auprès des autorités pour créer un après Covid-19 différent de l'avant, garantissant une sécurité financière pour la population belge, les travailleurs de la santé et les médecins généralistes ou spécialistes.