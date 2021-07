Coronavirus en Belgique : "Les jeunes et adolescents forment la moitié des nouveaux cas détectés"

Depuis ce week-end, la courbe des contaminations a rebondi et remonte, une augmentation attendue vu la période estivale, l'Euro 2020 et le développement du variant Delta, aujourd'hui dominant dans notre pays. Le principal moteur de ce rebond, ce sont les jeunes et adolescents, qui constituent actuellement la moitié des cas nouvellement détectés.

Cette population est peu vaccinée, mais présente peu de risque de développer une forme grave du covid-19 : si les admissions à l'hôpital ont tendance à légèrement remonter ces derniers jours, les experts ne s'attendent pas à ce que la courbe des hospitalisations suive une croissance aussi importante que celle des contaminations, grâce au taux de vaccination dans notre pays.

Forte augmentation du dépistage

Euro 2020, vacances estivales, augmentation des tests, arrivée du variant Delta : de nombreux facteurs expliquent ce rebond, dans un contexte où 64.5% de la population a au moins reçu une dose, et 37% est complètement vaccinée. Comme observé dans d’autres pays qui subissent une augmentation des contaminations avec un taux de vaccination fort, l’impact sur les hospitalisations et les décès devrait être bien moins grave que lors des précédentes vagues, lorsque les campagnes vaccinales n’étaient pas encore lancées : les premières données (notamment au Royaume-Uni et en Israël) semblent montrer que, si l’efficacité des vaccins est bien moindre concernant la transmission et les cas symptomatiques dus au variant delta, elle reste élevée (plus de 90%) contre les cas les plus graves.

L'augmentation des nouveaux cas est clairement due au nombre bien plus élevée de dépistage, confirme Yves Van Laethem dans la conférence de presse hebdomadaire de Sciensano. "Tout particulièrement chez les jeunes : les adolescents et les jeunes de la vingtaine". "La plupart du temps, ce groupe d'âge n'est pas vacciné, ou n'a reçu qu'une seule dose. Il est également possible que ces tests PCR détectent des infections datant d'il y a plusieurs semaines."

"Chez les plus de 60 ans, on continue à observer une diminution des chiffres, tandis que les jeunes et adolescents forment la moitié de tous les nouveaux cas détectés actuellement." Cette augmentation ne suit pas le même rythme partout : alors que l’on reste dans le négatif en Hainaut (-6%), on est à +188% en Brabant Wallon, +114% dans la province anversoise et +93% dans le liégeois.