Coronavirus en Belgique : "les indicateurs sont globalement au vert" selon Yves Van Laethem

Ce mardi 13 avril à 11h, le Centre de crise national en charge du suivi de l’évolution de l’épidémie de coronavirus en Belgique a tenu sa désormais habituelle conférence de presse, à la veille d'un Codeco très attendu. Au programme : la présentation détaillée des chiffres à jour liés à la situation sanitaire et les dernières recommandations à la population des autorités publiques.

Et un constat, en amorce : "les indicateurs sont globalement au vert, dans un vert relativement clair, et on espère qu'avec le printemps, ce vert devienne plus intense et plus foncé. Géographiquement, la carte de Belgique est sensiblement la même.

"Contaminations et hospitalisations continuent à diminuer à un rythme continu, mais qui ne s'accélère pas encore. On espère qu'il le fera".

Le virus circule toujours

Le taux de positivité a, en contraste, augmenté, passant de 7,8% à 9,4%. Et, en particulier au sud du pays, dans les provinces du Luxembourg, du Hainaut et de Namur, avec plus de 12%. "Cela signifie bien que le virus circule toujours. Si on dénombre un tiers de tests en moins, dû aux vacances, cela signifie que ce sont les personnes qui ont de réels symptômes qui viennent se faire tester". Y a-t-il pour autant un impact des autotests vendus en pharmacie? "Trop tôt pour le dire, balaie Yves Van Latehem.

Le nombre d'hospitalisations est donc lui en baisse, de 5% sur base hebdomadaire. Un point positif souligné par Yves Van Laethem, "le taux de contamination est en baisse chez les plus de 60 ans, les enfants et les adolescents". Par contre, chez les 20-30 ans, on atteint 17% de nouvelles contaminations. "On pourrait à ce rythme, atteindre les 2000 nouvelles contaminations par jour pour le 1er mai".

Quant au nombre de décès, en augmentation ces derniers jours, il concerne à 39% les 75 à 84 ans. En ce qui concerne la mobilité des Belges ces dernières semaines, elle a globalement diminué depuis Pâques. On constate en outre qu'en matière de déplacements pour le travail, si on était à 25% de moins avant le Carnaval, entre Carnaval et Pâques, on a constaté une reprise, avec seulement une diminution de 20%.