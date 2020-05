Coronavirus en Belgique : les indicateurs sont bons, mais… "Une deuxième vague est hautement probable"

Cela a commencé avec l’épidémiologiste et membre du groupe d'experts en charge du déconfinement, Marius Gilbert, qui, sur le plateau du journal télévisé hier , a déclaré que "on parle de bons chiffres, oui, mais ils ne sont pas suffisamment bons, pas aussi bons qu’espérés, en tout cas".

Et ces chiffres, alors, que disent-ils ? "Je ne suis pas épidémiologiste, mais si je me concentre sur mon métier, la statistique, oui, ils vont dans le bons sens". Même si Nicolas Vandewalle indiquait, hier, chez nos confrères de L’Avenir , un "petit bond" de l’épidémie en province de Namur tout en précisant qu’il ne faut rien y voir de grave, sauf si cela se poursuit sur le long terme.

Il se base donc sur des données fiables et disponibles , en l’occurrence, le nombre de patients hospitalisés, le nombre de patients aux soins intensifs et les décès en hôpital. "J’arrive donc à suivre au plus près l’épidémie". Revers de la médaille, "il y a un délai, puisqu’il faut compter dix ou douze jours entre le moment où une personne est contaminée et le moment où cette personne arrive à l’hôpital, à la suite de la dégradation de son état de santé."

"Une deuxième vague est hautement probable"

"C’est ce qui me préoccupe", ajoute le chercheur. Car si aujourd’hui le taux de reproduction du virus en Belgique est passé sous la barre de 1 – "il se situe entre 0,5 et 0,7 pour l’instant" – on n’est pas à l’abri d’une remontée, selon M. Vandewalle, qui précise : "Si ce chiffre reste sous 1 dans les jours qui viennent, c’est bon. Mais si cela augmente, il faudra s’inquiéter. Et regardez bien, c’est ce qui se passe en Allemagne. Le pays d’Angela Merkel a déconfiné, comme chez nous, et puis on a vu ce taux de reproduction du virus à nouveau augmenter."

Alors, faut-il s’attendre à une deuxième vague ? C’est hautement probable selon le professeur de physique-statistique. En quelque sorte, la question n’est pas si, mais quand.

"Je suis aussi très préoccupé, en réalité. C’est très difficile de prédire la hauteur de cette vague, son amplitude et surtout quand elle arrivera. Il faudra être très attentif aux chiffres de la semaine prochaine, ils seront très intéressants. Mais je suis inquiet pourquoi ? Parce que, c’est un ressenti, mais je suis très interloqué par le comportement des gens autour de moi. Quand je me rends dans une grande surface et que je vois très peu de monde avec un masque. La population a peut-être mal compris ce que les autorités ont dit et répété concernant les gestes barrière…" interpelle notre interlocuteur, qui précise à nouveau : "Je ne fais partie d’aucun groupe d’experts mandatés par le gouvernement, tout cela n’est que mon avis."