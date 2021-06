Coronavirus en Belgique : Les indicateurs en baisse et la vaccination plaident pour un assouplissement des mesures

"Quatre-vingt-quatre personnes sont désormais hospitalisées par jour en raison du Covid-19. Elles étaient encore 115 il y a une semaine. On s’attend à atteindre le nombre de 75 si tout continue à évoluer de cette manière. La dernière fois, c’était fin septembre. Voilà de nombreux mois que nous n’avions pas connu cette situation favorable", s’est réjoui le porte-parole du Centre interfédéral de crise. Et de conclure : "Le taux d’occupation continue à baisser et ça s’est même accéléré".

Les données relatives à la vaccination sont également encourageantes puisqu’un adulte sur deux a reçu sa première dose de vaccin anti-Covid et qu’un adulte sur 4 a reçu les deux doses. "C’est la bouteille à moitié pleine" pour Yves Van Laethem qui a par ailleurs rappelé la nécessité du schéma de vaccination complet pour faire face au Covid-19.

Le porte-parole du Centre de crise a également rappelé l’importance des mesures d’hygiène et des gestes barrières : "On recevra probablement plus de personnes chez soi dans les jours à venir. Il faut penser aux non vaccinés et à notre action pour diminuer le risque de transmission virale." Autrement dit, les règles ne vont pas disparaître du jour au lendemain même si l’évolution est favorable. "On est en train de sortir de la crise mais on n’est pas encore de l’autre côté de la porte qui fermera cette page de notre histoire", a rappelé Yves Van Laethem.