Coronavirus en Belgique : "Les hôpitaux vont pouvoir reprendre progressivement une activité normale", déclare Yves Van Laethem

Selon les dernières données disponibles , 2049 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour, entre le 18 et le 24 mai (-3% par rapport à la semaine précédente). Le Covid-19 a malheureusement encore provoqué la mort de 17 personnes sur la même période. La diminution se manifeste dans toutes les catégories d’âge sauf chez les adolescents (+14%) qui totalisent dès lors 20% du total des nouvelles contaminations. Cette évolution ne se produit pas de la même manière dans les différentes provinces du pays puisque les deux Brabants (+6%) et la Flandre occidentale (+3%) connaissent encore une légère hausse des contaminations.

Le nombre de nouvelles hospitalisations diminue encore au cours de la période du 21 au 27 mai par rapport à la période précédente de 7 jours, dans toutes les provinces, avec en moyenne 101 hospitalisations en moyenne chaque jour (-19% par rapport à la semaine précédente).

Au total, 1366 patients sont ainsi hospitalisés (-17%) dont 491 en unité de soins intensifs (-13%). "La diminution est telle", a avancé Yves Van Laethem, "que cela diminue de moitié tous les 23 jours, ce qui devrait conduire à la moyenne de 75 hospitalisations par jour début juin." En chiffres réels, si la tendance se poursuit, les lits Covid occupés en soins intensifs devraient passer sous la barre des 400 le 7 juin.

►►► À lire : Il y a moins de 500 patients Covid en soins intensifs ce jeudi : une étape importante pour déconfiner

Les hospitalisations diminuent essentiellement chez plus de 60 ans alors qu’elles sont stables chez les plus jeunes. Les personnes âgées entre 40 et 60 ans représentent la part la plus importante des hospitalisations (43%). Les plus de 80 ans ne sont presque pas représentés dans la mesure où ils ont été vaccinés.

D’après les données enregistrées dans Vaccinnet +, en date du 26 mai 2021, la couverture vaccinale complète est de 20% pour la population belge âgée de 18 ans et plus et de 48% pour la population âgée de 65 ans et plus.