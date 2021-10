Coronavirus en Belgique: les hôpitaux repassent en phase 1A

Alors que le nombre de contaminations au coronavirus, et par conséquence, d'admissions dans les hôpitaux, est en hausse constante ces derniers jours, il est demandé aux hôpitaux de passer progressivement en phase 1A d'ici deux semaines. 25% de la capacité des soins intensifs doit être dédiée aux patients atteints du Covid, avec une possibilité de transferts et une coopération entre hôpitaux du pays.

Les activités non urgentes qui ont recours aux soins intensifs doivent également pouvoir se poursuivre dans la mesure du possible, note le comité Hospital & Transport Surge Capacity, dans une lettre adressée aux hôpitaux.

Les modèles de prévision laissent entendre que nous allons poursuivre cette tendance à la hausse

"Les données épidémiologiques et d’hospitalisation présentent à nouveau ces derniers jours une tendance à la hausse rapide. Ce 26 octobre 2021, les hôpitaux belges comptent 1312 patients COVID et 260 patients COVID-USI. Le taux global d'occupation des lits USI par des patients COVID au sein de 10 hôpitaux a de nouveau dépassé 25%. Les modèles de prévision laissent entendre que nous allons poursuivre cette tendance à la hausse au cours des 4 prochaines semaines, et qu'au début de la semaine prochaine, nous aurons dépassé les 300 patients Covid aux USI", précise cette lettre.

A Bruxelles, les hôpitaux n'ont jamais pu descendre en-dessous de la phase 1B (50% des lits de soins intensifs dédiés au coronavirus), précise le comité.