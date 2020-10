Coronavirus en Belgique: les hôpitaux passeront en phase 2B lundi 2 novembre, "pas suffisant"

Comme l'annonçait Le soir en début d'après-midi, de nouvelles directives ont été transmises aux hôpitaux du Royaume, par le comité Hospital & Transport Surge Capacity, pour faire face à l'épidémie de coronavirus. Elles devront passer en phase 2B dès ce lundi 2 novembre.

Des lits de soins intensifs supplémentaires devront être créés ainsi que des lits intermédiaires, à haut débit d’oxygène.

Tous les soins non urgents devront être postposés, ce qui permettra de rediriger du personnel vers les zones Covid.

"Il est vraiment dommage que l’histoire se répète, mais nous n’avons pas le choix : nous devons à nouveau suspendre les soins normaux, non urgents. Nous le faisons à contrecœur. Mais l’afflux de patients Covid ne nous laisse pas le choix", réagit le professeur Marc Noppen, CEO de l’UZ Brussel, par communiqué.

Cependant, continue-t-il: "Le passage à la phase 2B ne suffira toutefois pas. À l’heure actuelle, nous ignorons ce que le gouvernement prévoit après la phase 2B et pourtant, tous les indicateurs chiffrés sont extrêmement clairs : les hôpitaux atteindront leur capacité maximale aux soins intensifs aux alentours du 10 novembre. Nous dépasserons alors le pic de la première vague, ce qui nous oblige à réfléchir au-delà de cette phase 2B. L’UZ Brussel s’y prépare d’ores et déjà. Ce sont des moments très difficiles, pour la société, pour tous ceux qui travaillent dans le secteur des soins de santé, pour nos patients. Mais nous devons nous montrer solidaires et énergiques, nous aurons alors une chance d’inverser ce scénario catastrophe. Et nous n’y arriverons que si nous le faisons tous ensemble."