Coronavirus en Belgique : les événements limités à 100 personnes à l'intérieur, et 200 en extérieur, avec port du masque obligatoire

Vu l'augmentation des cas de coronavirus en Belgique, le CNS de ce 27 juillet a décidé de nouvelles mesures afin de contenir cette résurgence.

Il a été décidé que les événements organisés sont limités à 100 personnes à l'intérieur, et 200 à l'extérieur. Le port du masque y est obligatoire. Ces nombres ont donc été divisés par deux par rapport à ce qui était déjà permis.

Pour chacun de ces événements, prévus à l'avance, les autorités locales doivent scrupuleusement passer au cribles ces événements, et prendre les mesures nécessaires s'il y a le moindre risque.

Concernant les événements non-organisés, privés, tels que les rassemblements, les sorties, des rencontres familiales, les réceptions, ils sont limités à 10 personnes maximum, sans compter les enfants de moins de 12 ans. Vu que la bulle sociale a été limitée à cinq personnes, il faut donc considérer que les personnes d'un même foyer ne font pas partie de la bulle sociale, et que l'on peut donc monter à dix personnes pour ce genre d'événements lorsque l'on rajoute des gens de sa bulle sociale en plus des gens de son foyers.

A noter que cette bulle sociale inclut les personnes que l'on côtoie, en dehors de son foyer, avec qui les gestes barrières ne sont pas possibles. Il est donc toujours possible de voir plus de cinq personnes, si l'on respecte scrupuleusement la distanciation sociale et le port du masque.

Des exceptions sont prévues pour les stages, les camps d'été, les plaines de jeu, et d'activités sportives.