Coronavirus en Belgique: les déménagements doivent être postposés

Pour lutter contre le coronavirus, la Belgique entre en confinement à partir de ce mercredi jusqu'au 5 avril.

Les Belges doivent rester chez eux et limiter les déplacements à l'essentiel (santé, nourriture, banque, pharmacie, poste, essence, aide aux gens dans le besoin). Mais qu'en est-il dès lors des déménagements prévus pendant cette période ?

Selon le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, contacté par la RTBF, si ces déménagements ne sont pas nécessaires pour des raisons de salubrité ou de santé publique, ils doivent être postposés.

Les actes de ventes de biens, par contre, peuvent être maintenus. Mais les modalités pratiques sont encore à définir par les notaires.

Et les sociétés de déménagement ? Elles étaient ce matin dans l'attente d'instructions plus claires. "Jusqu'ici (avant le confinement, NDLR), on essayait de les maintenir, nous confie un déménageur bruxellois, en limitant le plus possible les contacts. On peut travailler à 1,5 mètre de distance les uns des autres. Les clients comptent sur nous, ils sont dans des situations difficiles, s'ils ont vendu leur maison, par exemple, et doivent la quitter".

Note de la rédaction: cet article sera complété dès que nous aurons de plus amples informations, n'hésitez pas à y revenir plus tard dans la journée.