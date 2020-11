Coronavirus en Belgique : les demandeurs d’asile qualifiés peuvent-ils venir en aide aux hôpitaux ?

Alors que les hôpitaux s’apprêtent à vivre des semaines particulièrement éprouvantes en pleine deuxième vague du covid-19, avec une proportion grandissante de patients en soins intensifs, toutes les idées sont les bienvenues pour soulager le secteur. Par exemple, faire appel… à des demandeurs d’asile qualifiés pour travailler dans le médical ou les maisons de repos ? "C’est une procédure que nous sommes en train de voir avec mes collègues", répondait ce mardi sur La Première le secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Sammy Mahdi (CD&V).

Le ministre a précisé que, si cela n’était "pas évident, parce qu’il y a des éléments plus techniques", il est tout à fait possible pour un demandeur d’asile, en procédure depuis plus de quatre mois, de travailler en Belgique. A titre d’exemple, l’été, de nombreuses personnes sont employées pour éplucher les fruits, généralement des travailleurs venus d’Europe de l’Est. "En temps de covid, les frontières étaient fermées, ce sont donc des demandeurs d’asile qui ont fait ce travail-là", affirme Sammy Mahdi. Toutefois, le secrétaire d’Etat n’a pas laissé entendre qu’il pourrait ouvrir la porte à des réfugiés économiques, qui n’ont "aucune raison d’être ici sur base de la sécurité de leur vie."