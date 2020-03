Coronavirus en Belgique : les chiffres du nombre de personnes hospitalisées (infographie)

Depuis le début de l’épidémie de coronavirus en Belgique, les médias et les citoyens sont suspendus aux chiffres donnés par le SPF Santé publique tous les matins. Au total, 1085 personnes ont été détectées positives en Belgique, dont 172 au cours des dernières 24 heures.

Mais ces chiffres rendent compte uniquement de la quantité de tests effectués par les laboratoires et du nombre de cas positifs détectés. L’étendue de l’épidémie pourrait donc être bien plus importante. D’autant que de nombreuses personnes qui ont contracté la maladie ne présentent pas de symptômes.

Un autre indicateur dans cette crise reste donc le nombre de personnes officiellement hospitalisées parce qu’elles ont été testées positives au coronavirus. Le site internet de Sciensano, l’institut belge de la Santé, publie tous les jours un rapport détaillé.

Dans la dernière version du "bulletin épidémiologique", datée du 16 mars, on apprend ainsi que la veille "252 patients avec COVID-19 étaient dans un hôpital dont 53 en unité de soins intensifs. 31 patients nécessitaient une assistance respiratoire, et 1 patient une ECMO [oxygénation par membrane extracorporelle, ndlr]"

C’est davantage que le 14 mars où 163 patients confirmés étaient hospitalisés, dont 33 en unité de soins intensifs.

La question de la capacité hospitalière

L’afflux de malades dans les hôpitaux, c’est tout l’enjeu en ce moment. Pour Jean Hermesse, secrétaire général de la Mutualité Chrétienne interrogé sur La Première le 12 mars dernier, la Belgique est prête : "Chez nous, l’offre hospitalière est importante, plus qu’en Italie, en France ou aux Pays-Bas, et de qualité. De plus, les hôpitaux sont préparés aux cas de crise. Le grand problème, ce sera quand on aura éventuellement un afflux massif de malades, avec la disponibilité de lits de soins intensifs. C’est cela qu’il faut anticiper".