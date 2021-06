Coronavirus en Belgique : les chiffres diminuent toujours, la progression du variant Delta (indien) particulièrement scrutée

En ce qui concerne les chiffres, l’évolution est donc favorable, et on espère, dit encore Yves Van Laethem "atteindre d’ici 1 semaine 150 nouveaux par 100.000 habitants sur deux semaines, un chiffre que nous n’avons plus connu depuis longtemps, et qui devrait permettre à la Belgique de passer enfin en orange sur la carte européenne".

On note donc une baisse de 38% des cas détectés, pour un taux de reproductivité de 0,83.

Les nouveaux cas concernent surtout les adolescents ; un nouveau cas sur 5. Les moins de 32 ans représentent la moitié des personnes infectées.

La diminution se marque dans toutes les provinces et régions, mais est plus marquée au Luxembourg (-57%) et moins en région bruxelloise (-24%).

820 patients encore hospitalisés

Les admissions à l’hôpital tournent autour de 61 par jour (diminution de 23%), une diminution moindre à Bruxelles et dans le Brabant wallon. 820 patients sont encore hospitalisés, en lien avec le coronavirus, tandis que 302 patients sont en soins intensifs. On dénombre encore une moyenne de 11 décès quotidiens (diminution de 20%). Ce sont les plus de 85 ans qui sont concernés, souvent parce que leur état de santé général est moins bon. S’il y a eu quelques foyers à épingler (Nivelles), la situation en maison de repos est stable, "mais il faut rester prudent".