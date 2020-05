Coronavirus en Belgique : les aveugles et malvoyants appellent les magasins à les prendre en compte

Faire les magasins en cette période de coronavirus doit être possible pour tout le monde, affirme mercredi Zicht op cultuur, la plate-forme flamande pour les aveugles et malvoyants (ZOC-SBPV). Alors que les magasins vont rouvrir d'ici peu, les villes et communes se préparent afin d'y mettre en place les mesures de distanciation sociale. Les marquages au sol sont dessinés, les mesures de distance sont affichées et il est demandé de se rendre seul dans les magasins. Ces mesures ne tiennent toutefois pas compte des aveugles et malvoyants, dénonce la plate-forme.

"Il est plus facile de respecter les distances quand on donne des indications claires aux clients. Ces indications sont faciles, rapides et peu chères à mettre en place", avance Ria Decoopman, la porte-parole de la plate-forme, elle-même aveugle. Elle appelle les pouvoirs locaux à rendre ces instructions également claires pour les aveugles et malvoyants. "Ils peuvent ainsi se déplacer plus facilement dans les magasins. Cela n'est ni compliqué, ni coûteux", souligne la porte-parole.

La plate-forme prodigue également quelques conseils. "Utilisez des contrastes de couleur pour les malvoyants. Le jaune et le noir sont par exemple faciles à distinguer. Pour les non-voyants, accrochez une corde aux autocollants qui indiquent le chemin, ils pourront ainsi suivre les directions grâce au toucher. Cela peut également être utilisé pour marquer les zones d'attente", liste Ria Decoopman.

Elle demande par ailleurs à ce que des annonces sonores soient diffusées pour indiquer quelles sont les mesures à respecter. La plate-forme espère ainsi que les villes et les magasiniers prendront en compte les personnes avec un handicap visuel à l'aide de ces simples mises en place.