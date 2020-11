Coronavirus en Belgique : les asymptomatiques devraient à nouveau pouvoir être testés "courant novembre"

Lors du point sur la situation épidémiologique en Belgique ce lundi matin, le porte-parole du centre de crise, Yves Van Laethem, a indiqué que la stratégie de testing actuellement poursuivie par la Belgique pourrait à nouveau évoluer dans les prochains jours. Les personnes qui sont suspectées d’être contaminé par le Covid-19 ne sont actuellement plus testées pour des raisons de saturation des capacités de tests. Le "but", selon Yves Van Laethem, est que les personnes asymptomatiques puissent à nouveau se faire tester "courant novembre".

La stratégie de testing de la Belgique a évolué à la mi-octobre. En raison de la pression importante sur les centres de tests, les ministres de la Santé ont décidé que les personnes asymptomatiques ne devraient plus se faire tester. Les personnes qui ont été en contact avec un cas positif sont depuis soumises à la quarantaine mais plus aux tests obligatoires. Même chose pour les personnes qui reviennent de zone rouge et qui n’ont pas de symptômes.

En cause, les bras et les capacités d’analyse qui font défaut alors que les tests, eux, se trouvent en quantité suffisante. Mais la situation devrait donc à nouveau évoluer dans les prochains jours.