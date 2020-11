Coronavirus en Belgique : les arguments pour et contre la réouverture des écoles

Après deux semaines de vacances prolongées, des milliers d’élèves s’apprêtent à reprendre le chemin de l’école ce lundi 16 novembre. Une rentrée pas comme les autres plombée par les doutes sur la sécurité des enfants en pleine épidémie de Covid-19. Est-ce une bonne chose ? Faut-il s’inquiéter ? Que sait (et ne sait pas) la science ? Aucune de ces questions n’a pour le moment de réponse ferme et définitive.

Nous vous l’écrivions déjà en avril dernier, ce nouveau virus demande d'"ajuster ses lunettes de tolérance à l’incertitude". Les scientifiques cherchent tous les jours à mieux connaître le Sars-CoV-2. Il faut donc accepter de ne pas avoir des réponses définitives, même aux questions en apparence les plus simples.

Une chose est sûre pour le moment : les différents niveaux de pouvoir en Belgique ont fait le choix de prendre "un risque". Un risque qualifié d'"assumé" par Yves Van Laethem, le porte-parole interfédéral pour la lutte contre le Covid-19, dans les colonnes de la Dernière Heure le 10 novembre dernier.

Et un risque qui n'est pas nul puisque, comme on peut le lire dans un communiqué publié par le gouvernement fédéral ce vendredi après-midi à l'issue d'un comité de concertation : "Compte tenu de la réouverture des écoles ce lundi 16 novembre, une extrême prudence reste de mise et le Comité de concertation a décidé de maintenir les mesures en vigueur actuellement."

La stratégie, rappelée par Caroline Désir (PS), la ministre de l’Education en Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB), ce vendredi matin sur La Première, est la suivante :

En primaire et en maternelle, retour en classe à 100% du temps;

A partir de la 3e secondaire jusqu’à la 7e, c’est 50% à l’école, 50% à la maison. Chaque école peut choisir sa formule pour garantir ce 50/50.

Pour les élèves des 2e et 3e degrés du secondaire qui vont devoir travailler à distance, cela ne signifie pas que ça va se faire via un ordinateur. "Cette présence à l’école nous permet de réalimenter à chaque fois la relation pédagogique entre l’élève et l’enseignement mais cela permet aussi, pour certaines matières de voir la théorie en classe et de donner les exercices pratiques à faire à la maison. Par exemple, un cours de français qui donne un livre à lire", détaille Caroline Désir.

Le fait de ne pas donner un cours sur ordinateur résout également le problème de l’équipement des élèves. A ce sujet, la FWB compte mettre à disposition des espaces numériques dans les bibliothèques ou dans les écoles pour les élèves qui n’ont pas du matériel nécessaire à la maison.

On s’attend à un impact, mais on pense qu’il ne sera pas significatif

Ce vendredi, lors d’une conférence de presse, Yves Van Laethem a déclaré que, avec la reprise des cours en présentiel, "on s’attend à un impact [sur la diffusion du virus], mais on pense qu’il ne sera pas significatif".

Une étude présentée cette semaine par la KULeuven et Sciensano est pourtant arrivée à la conclusion que "les enfants sont plus sensibles au virus qu’on le pensait". Le porte-parole interfédéral martèle malgré tout qu'"ils ne sont pas pour cela malades cliniquement parlant ou le sont très peu dans l’immense majorité des cas".

Les efforts se concentrent donc sur les plus âgés. Une limite arbitrairement fixée chez nous à la 3e secondaire, à partir de laquelle les cours se donneront pour moitié à l’école et l’autre moitié à distance. De cette façon, déclare Yves Van Laethem, "on va nettement diminuer la circulation du virus – en tout cas lors du séjour à l’école – chez les gens qui sont le plus à risque de transmettre l’infection".

Est-ce que ça va marcher ? Là encore, il y a de l’incertitude. Il faudra donc "suivre avec précaution les données qui vont nous montrer durant la fin du mois de novembre et le début du mois de décembre si la rentrée des enfants à l’école primaire entre autres a eu un impact sur l’évolution des courbes".