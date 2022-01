Coronavirus en Belgique : le zoo d'Anvers accueille les enfants pour réduire les peurs face à la vaccination

3600 enfants de 5 à 11 ans sont attendus tout ce week-end au zoo d’Anvers. Mais tous n’iront pas spécialement y découvrir les animaux. Un centre de vaccination a été installé dans l’enceinte pour réduire le stress et la peur de la piqûre chez les plus jeunes.

Le 29 décembre, la Flandre a lancé sa campagne de vaccination des 5-11 ans. Une tranche de la population particulièrement craintive des piqûres. Pour rendre le moment plus supportable, la région a donc décidé d'adapter ses centres pour les enfants.

Dans le zoo d’Anvers, un petit campement d’aventurier a été installé pour l’occasion. Dans des tentes individuelles, les enfants peuvent se divertir grâce à des jeux lumineux, des photos de singes ou encore des fruits.

De quoi les distraire durant la piqûre et cela semble fonctionner. Certains, comme Rosie âgée de 9 ans, n’ont presque rien remarqué :"C’est différent pour tout le monde mais moi, j’ai regardé les petits singes et je ne me suis rendue compte que c’était déjà fini."

Une démarche qui plaît à David, le père de Rosie. Pour lui, cette initiative permet de transformer ce moment de stress en joyeuse sortie familiale : "Je trouve que c’est bien organisé. Sans cela, ce serait un moment ennuyeux ou qui fait peur aux gens et aux enfants. Ici, c’est gai, chaleureux et distrayant".

Une fois la piqûre terminée, les enfants ne sont pas obligés d’attendre 15 minutes assis. Pour éviter ce moment ennuyeux d’observation médicale, les jeunes sont autorisés à profiter du jardin d’hiver aménagé par le zoo et ce, sous l’œil attentif des médecins et stewards du centre.

"Ils ont la possibilité de visiter une petite partie du zoo", détaille Dierick Vernimmen, le coordinateur de la campagne de vaccination de la ville d’Anvers. "Il n’est pas toujours évident de faire attendre les enfants sur une chaise pendant 15 minutes. Ils peuvent donc profiter d’une visite dans le jardin d’hiver mais aussi voir l’enclos des singes, cela rend le moment plus agréable pour tout le monde".

Dans ce centre temporaire, les vaccinations auront lieu le week-end et le mercredi après-midi. Les réservations sont nombreuses mais le zoo tient à préciser que l’objectif n’est pas d’attirer du public : "Nous voulons juste rendre la vaccination plus agréable. Le zoo n’est d’ailleurs pas accessible dans sa globalité, le temps d’observation ne peut se faire que dans une petite partie des installations."

Pour les nouveaux vaccinés comme les autres, l’accès au zoo est néanmoins bel et bien possible, à condition de se procurer un billet d’entrée.