Coronavirus en Belgique : le tocilizumab n’aurait finalement pas d’effet sur les cas graves, selon une étude de l’UZ Gent

Les antirhumatismaux comme le tocilizumab permettent-ils vraiment de sauver des vies parmi les cas graves de Covid-19 ? Depuis l’an dernier, ces médicaments sont régulièrement au cœur d’études qui estiment que ces médicaments pourraient jouer un rôle dans la gestion des fameuses "tempêtes de cytokines", ces substances que le système produit pour lutter contre le virus, qui peuvent s’emballer et créer une réaction hyperinflammatoire, débouchant parfois sur la mort du patient.

Une étude menée par des chercheurs du Centre hospitalier universitaire d’Utrecht, aux Pays-Bas, avait conclu que les antirhumatismaux permettaient de réduire de 8,5% les risques de décès et de diminuer d’une semaine en moyenne le temps passé en soins intensifs. Pourtant, ce lundi, une étude de l’UZ vient remettre en cause ces conclusions. "Contrairement à ce que montrent de précédentes études, l’étude COV-AID n’a pu mettre en évidence aucun effet sur la rapidité de la guérison, la durée de l’hospitalisation ou les chances de survie", affirme le communiqué de presse.

L’étude COV-AID a porté sur 342 patients hospitalisés dans 16 hôpitaux belges pour un Covid-19. "Dès les premiers signes annonciateurs d’une tempête de cytokines, nous leur avons administré les médicaments, seuls ou par deux, en plus du traitement standard, explique dans le communiqué Bart Lambrecht, pneumologue et coordinateur de l’étude. Nous avons comparé leur évolution avec celle de 76 autres patients (le groupe contrôle) qui ne recevaient que le traitement standard, c’est-à-dire de l’oxygène et l’anti-inflammatoire dexaméthasone". Résultat : le traitement n’a eu aucun effet sur la rapidité avec laquelle ils se sont rétablis, même pour les patients les plus malades.

Le tocilizumab commence pourtant à être administré dans plusieurs hôpitaux belges, depuis que Sciensano a donné sa validation pour ce traitement. Comment expliquer que l’on en soit venu à administrer des antirhumatismaux aux patients gravement atteints par le Covid-19 ? "Lors de la première vague, nous avions observé des réponses immunitaires exagérées au niveau des poumons chez des patients qui avaient évolué vers un état grave, rappelle Bart Lambrecht. Nous avions alors identifié dans leur sang des substances qui sont également responsables de l’inflammation des articulations dans la polyarthrite rhumatoïde, les cytokines." Il s’agirait donc de freiner la réaction inflammatoire et immunitaire excessive dans les poumons, mais aussi d’empêcher des lésions au niveau du foie, des reins, du cerveau et du cœur, ou encore des caillots dans le sang.

Comment expliquer alors que les études se contredisent ? "À mon avis, la différence tient au pronostic du groupe contrôle, note Bart Lambrecht. Dans notre pays, seuls 15% des patients du groupe contrôle sont décédés." Le pneumologue précise toutefois dans le communiqué que les recherches vont se poursuivre, afin de déterminer si les antirhumatismaux ne pourraient pas être bénéfiques à certains sous-groupes de patients.