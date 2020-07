Coronavirus en Belgique : le testing, "outil indispensable dont on n’a pas parlé" au Conseil national de sécurité, selon Leïla Belkhir

Selon les autorités, contrairement aux pénuries du mois de mars, nous avons désormais les capacités de tester. "Nous avons la capacité opérationnelle de réaliser 30.000 tests par jour et nous pourrons rapidement monter à 45.000", indiquait le cabinet du ministre Philippe De Backer ce week-end. Or, par jour, en Belgique ce sont maximum 15.000 tests qui sont réalisés.

Pour Leïla Belkhir, c’est "un enjeu majeur" dans la lutte contre le coronavirus. "Il faut aller plus loin. Il faut aller dans ces clusters, dans les zones où il y a ces foyers, il faut tester beaucoup plus massivement". C’est d’ailleurs aussi l’avis de la plupart des spécialistes.

De plus, aujourd’hui, une fois qu’un cas est testé positif, il est possible de procéder au dépistage de ses contacts proches. Mais là encore, "il faut aller plus loin", plaide l’infectiologue. "Il faut accélérer et tester plus largement y compris les contacts moins étroits essayer de toucher le plus de personnes, le plus de jeunes." Et d’ajouter, "il faut trouver les personnes positives, offrir un accès facile aux tests, et si on veut casser les chaînes de transmission il faut pouvoir aux alentours des personnes positives trouver toutes les autres personnes et les placer en quarantaine si elles sont testées positives.

A la sortie du Conseil national de sécurité, l’infectiologue pointait également le manque de rapidité de ces tests. Un souci en termes d’efficacité. "Je crois qu’il y a un retard entre le moment où on présente les symptômes et le moment ou l’on se fait tester en fonction de l’endroit où elle se fait tester il y a un délai de réponse. Certains ont les résultats dans les 24h, dans les 48h voire dans les 72h ça, c’est déjà un problème. Il faut que nous ayons les résultats rapidement", insiste Leïla Belkhir.