Coronavirus en Belgique : "Le télétravail est un facteur très important pour arrêter la progression de l’épidémie"

Le professeur Lode Godderis, spécialiste en médecine du travail, a présenté ce vendredi la plus récente analyse effectuée par le service externe pour la prévention et la protection au travail IDEWE, la KU Leuven et l’UAntwerpen. Cette étude confirme que le lieu de travail contribue bien à la contamination des travailleurs par le coronavirus. On note ainsi une forte hausse de l’incidence ces trois dernières semaines et cela, tous secteurs d’activité confondus. Au 26 octobre, l’incidence sur 14 jours était ainsi de 244/100.000.

Tous les secteurs professionnels sont concernés mais davantage ceux où il y a le plus de contacts sociaux, soit les soins de santé, l’éducation (enseignement primaire et secondaire) et les services à la population (police, pompiers), souligne le professeur Godderis.

►►► À lire aussi : Notre dossier sur l’épidémie de coronavirus

L’augmentation du nombre de cas "est le reflet de l’évolution du comportement sur le lieu du travail à la suite de l’allègement des mesures telles que télétravail, port du masque et distanciation sociale. Le nombre de travailleurs infectés augmente, ils doivent être testés, mis en quarantaine et isolés. Dans les secteurs de la santé et de l’éducation, la pénurie de main-d’œuvre conduit à la fermeture d’unités. Ce phénomène risque de se reproduire dans d’autres entreprises", dit-il aussi.

"La vaccination donne une excellente protection mais n’empêche pas complètement de transmettre le virus. Il faut rester vigilant sur le lieu du travail et nous recommandons de stimuler vraiment le télétravail dans tous les secteurs, c’est un facteur très important pour arrêter la progression de l’épidémie" selon lui. Il suggère de diviser en deux ou trois groupes les personnes qui doivent travailler ensemble, et de s’organiser afin que ces groupes ne se rencontrent pas.

En outre, il insiste pour que les protocoles d’hygiène soient respectés dans chaque secteur et il demande que des mesures soient prises afin de favoriser la ventilation. Le port du masque est important, surtout dans les secteurs où il y a des interactions entre travailleurs, ou avec des clients, et aussi lorsqu’il y a des contacts avec des personnes plus jeunes, pas encore vaccinées, dit-il aussi.