Alors que la reprise des contaminations se confirme , plus de 3500 nouveaux cas de coronavirus rapportés en 24 heures , le Centre de crise et l’institut Sciensano organisait ce vendredi leur conférence de presse bihebdomadaire pour faire le point sur la situation épidémiologique de la Covid-19. Une conférence très attendue au vu de la situation actuelle qui ne s'était plus présentée depuis le 17 décembre dernier.

Taux d'infection plus élevé chez les plus jeunes

Malgré les chiffres, le ton est à l'optimisme. Car si les contaminations sont en légère hausse, précise Yves Van Laethem, les hospitalisations et les décès, eux, diminuent. Seule ombre au tableau, la égère augmentation des patients hospitalisés en soins intensifs.

Concernant les nouvelles infections, 2422 nouvelles contaminations ont été dépistées en moyenne par jour, soit une augmentation de 2 % par rapport à la semaine précédente. Mais c’est aussi la moyenne la plus élevée depuis mi-décembre.

Une augmentation manifeste au niveau des enfants, 29% mais ceci est à mettre en perspective avec le fait que d'une part les enfants sont retournés à l'école et d'autre part que le taux d'infection des enfants de moins de 10 ans reste néanmoins inférieur à celui du reste de la population. Le taux d'infection le plus élevé est actuellement chez les adolescents et chez les jeunes dans la vingtaine et la trentaine, précise Van Laethem.

Géographiquement, c'est l'augmentation importante constatée dans le namurois qui frappe (+40%). Concernant les variants, le variant Britannique demeure le plus présent même s'il semble ralentir.