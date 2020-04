Coronavirus en Belgique: le taux d'infection est en baisse, pas de nouveau pic attendu

"Nous ne pensons pas que nous aurons dans les jours qui viennent un nouveau pic", a expliqué ce vendredi Emmanuel André, le porte-parole interfédéral Covid-19 lors du point presse quotidien du Centre de crise et du SPF Santé publique. Il a aussi confirmé que la force du virus diminuait, avec un taux d'infection évalué à 0,8 actuellement en Belgique.

"Mais nous savons que ce que nous faisons aujourd'hui a un impact deux semaines plus tard", a par ailleurs prévenu Emmanuel André. "Chaque comportement aura donc un impact dans les deux semaines qui viennent. S'il y a un relâchement, on peut s'attendre à voir l'impact deux semaines plus tard", a-t-il ajouté.