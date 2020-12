Coronavirus en Belgique : le système de collecte, de traitement et de suivi des résultats ne serait pas optimal selon plusieurs centres de testing

Depuis quelques jours, plusieurs centres de test du covid-19 ont remarqué de nouveaux couacs dans le système de testing et de tracing. Les résultats tardent à arriver et il arrive même qu’ils se perdent en chemin.

C’est en tout cas ce qu’a dénoncé le centre de test de Lasne, dans le Brabant wallon. Pas un seul automobiliste ne fait la file cet après-midi pour venir se faire tester et pourtant, il y a quelques jours, ce centre de testing tournait à plein régime.

"On a été jusqu’à 250 à 300 tests par jour effectué ici en 2 heures. Ici on a eu une vingtaine à mon avis en début de période. Vers 13 heures il n’y a plus personne", explique le Docteur Aurélie De Meyer, médecin généraliste à Lasne.

La faute ? Le système de collecte ne fonctionnerait pas

D’après le Docteur Gaël Thiry, médecin généraliste et coordinateur du centre de testing de Lasne, ce déclin de fréquentation pourrait s’expliquer par un problème de logiciel. Le système de collecte, de traitement et de suivi du test a été modifié et il ne fonctionnerait pas.

"Depuis une dizaine de jours, on a quasi plus de résultats. Ce qui fait que les gens n’ont plus confiance alors qu’ici tout est encodé comme il faut. Je crois que les laboratoires font leur possible mais je crois que c’est dans le système complexe de transmission qu’il y a des soucis ".