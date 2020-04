Coronavirus en Belgique: le syndrome post-traumatique, la nouvelle menace pour nos soignants

On ne cesse d'entendre qu'il faut à tout prix éviter une deuxième vague de l'épidémie de coronavirus. La raison principale est simple, en cas de retour en force du Covid-19, les hôpitaux pourraient être très rapidement surchargés. Une surcharge qui devra être supportée par les médecins, infirmiers et tous les membres du personnel soignant.

Or depuis plusieurs semaines, lorsqu'on évoque les actions des services de santé, nombreux sont ceux qui utilisent des termes guerriers comme "au front", "en première ligne", "combattre la maladie". Mais qui dit guerre, dit aussi traumatisme et plus particulièrement syndrome de stress post-traumatique. Un syndrome qui menace aussi tous ces héros de l'épidémie de coronavirus.

Du repos pour les soignants

Dans l'émission CQFD de mardi, l'infectiologue et nouveau porte-parole du Centre de crise interfédéral Yves Van Laethem expliquait que de nombreux membre du personnel soignant ont besoin de repos : "Je ne suis pas certain qu'on s'intéresse assez à l'épuisement du personnel soignant. On s'intéresse beaucoup à la disponibilité des lits et des machines mais je pense qu'il est très important de s'intéresser à l'état de santé du personnel lui-même. Un personnel qui a du mal à se remettre de ses efforts non seulement physiques mais aussi psychologique auxquels il est confronté".

Il ajoute : "Je pense qu'il y a effectivement beaucoup de gens (personnel de soin de santé) qui ont besoin de quelques semaines de paix relative et ne plus être confrontés à la souffrance et aux décès comme il l'ont été les six dernières semaines. Je pense que c'est un point qui est difficile à prendre en compte mais il faudra le prendre en compte d'une manière ou d'une autre".