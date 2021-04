Coronavirus en Belgique : le site MyHealthViewer lancé… et déjà inaccessible

Le site www.myhealthviewer.be devait permettre à partir de ce jeudi aux personnes de 18 à 69 ans atteintes de comorbidités de vérifier si elles figuraient bien sur la liste de vaccination. Mais depuis le début de la matinée, le site semblait inaccessible. D’après l’indicateur "Is it down right now", le serveur ne répondait pas. Il se pourrait qu’il soit surchargé de visites. Plusieurs internautes l’ont également signalé sur les réseaux sociaux.