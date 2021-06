La baisse des nouvelles hospitalisations en raison du Covid-19 n’a pas régressé jusqu’à 75 comme l’espérait, mardi dernier, le porte-parole du Centre interfédéral de crise, Yves Van Laethem, mais l’objectif n’est pas lointain puisque 78 patients Covid ont été admis en hôpital, en moyenne entre le 28 mai et le 3 juin. Il s’agit d’une baisse de 22% par rapport à la semaine précédente.

Cette évolution est "historique", selon le porte-parole du Centre de crise, Yves Van Laethem, "puisqu’il a été fixé en novembre 2020 par le GEMS, le groupe d’experts de stratégie de crise pour le Covid-19, à la sortie de la deuxième vague. C’était le seuil pour permettre des assouplissements. Nous avons mis très longtemps à l’atteindre, nous avons eu un long plateau et puis nous avons malheureusement eu cette troisième vague en mars et avril. Si tout va bien, on va enfin plonger sous cette barre des 75 lits Covid-19."

1063 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 364 sont traités en soins intensifs. Selon Yves Van Laethem, les lits Covid-19 en soins intensifs devraient passer sous la barre des 300 le 9 juin prochain, si l’évolution de l’épidémie reste la même. On notera encore qu’entre le 25 et le 31 mai, 1875 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. Le porte-parole du Centre de crise a insisté sur l’effet favorable de la campagne de vaccination et a remercié la population, sans laquelle cette évolution n'aurait pas été possible. Cela dit, il reste encore "quelques semaines problématiques tant que toutes les catégories de la population ne seront pas vaccinées", a ajouté Yves Van Laethem.