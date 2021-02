Coronavirus en Belgique : le secteur de l’Horeca appelle à des solutions viables et à une solidarité généralisée

Et peu de temps avant l'annonce, comme à Bruxelles et dans de nombreuses villes wallonnes, les représentants de l’horeca ont manifesté vendredi leur désarroi face à la situation précaire dans laquelle est plongé leur secteur depuis le début de la crise sanitaire. Au-delà d’une réouverture rapide de leurs commerces, ils attendent des solutions viables et proportionnelles sur le plan financier.