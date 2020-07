Coronavirus en Belgique : le procès en référés entre le secteur des foires et l'État belge sera plaidé jeudi

La procédure en référés que Febelux, la fédération des organisateurs d'événements et congrès, et cinq de ses membres ont introduite contre le gouvernement afin de pouvoir reprendre le travail dans de meilleures conditions dès le 1er août, sera plaidée jeudi. "Entre-temps, nous espérons des perspectives plus claires lors du prochain Conseil national de sécurité", a indiqué Dirk Van Roy, administrateur de l'association sectorielle et CEO d'EasyFairs Belgium.

Le ministre de l'Intérieur Pieter De Crem et la Première ministre Sophie Wilmès ont été assignés début juillet par Febelux, EasyFairs (Namur Expo, Flanders Expo, Antwerp Expo...), Kortrijk Expo, The Fair Experts (Matexpo), Fisa Livecom (Batibouw, Cocoon) et BeMatrix.

Par cette procédure, les plaignants souhaitent contraindre l'État belge à se prononcer, via arrêté royal, sur le sort des foires et salons, au plus tard le 15 juillet. Febelux réclame une astreinte de 100.000 euros par jour de retard. L'affaire sera plaidée jeudi devant le tribunal de première instance de Bruxelles. Le Conseil d'État a jugé la semaine dernière que les autorités devaient avoir l'opportunité de présenter des perspectives plus claires pour le secteur au cours du prochain Conseil national de sécurité, prévu ce mercredi.

Le secteur juge incompréhensible l'absence de date de redémarrage et fait valoir que les mesures de sécurité peuvent être mises en œuvre de manière beaucoup plus stricte et claire sur un lieu d'exposition et de conférence que dans les centres commerciaux, par exemple. En raison de l'infrastructure permanente où se déroulent habituellement les foires en Belgique, le mètre et demi peut être parfaitement garanti.