Coronavirus en Belgique : le nombre de nouveaux cas a doublé ou triplé dans certaines provinces (carte)

Enfin, on note 37 nouveaux cas en Flandre occidentale ( +37 cas, de 105 à 142 ), et une augmentation de 16 nouveaux cas en Flandre orientale , de 54 à 70 .

Hausses plus modérées à Liège , de 19 cas , de 37 à 56 ( +51% ), en Limbourg ( +42% , de 62 à 88 ).

Mais en termes de pourcentages, c'est à Namur que l'augmentation est la plus rapide; puisque le nombre de cas, il est vrai retombé très bas, y a triplé en une semaine, passant de 5 à 17 (+240%)!

Sur les chiffres consolidés, toujours en comparant la période du 10 au 16 juillet avec celle du 3 au 9 juillet, en chiffres absolus, c'est Anvers qui est le plus touchée avec 343 cas , soir 183 cas supplémentaires ( +114% ) (cliquez sur les points rouges ci-dessus pour connaître le détail).

Ces chiffres globaux masquent des disparités entre provinces. Ainsi, le nombre de cas a augmenté presque partout... sauf en Brabant wallon, où on est passé de 21 à 14 cas sur la semaine.

Selon Yves Coppieters, professeur de santé publique à l’ULB , "on n’a pas fondamentalement augmenté le nombre de tests, donc c’est bien un rebond".

Si on compare la période du 10 au 16 juillet avec celle du 3 au 9 juillet, le sursaut de l’épidémie est bien là. On est passé de 641 cas à 1079 sur une semaine, soit une moyenne de 154,1, en augmentation de 66%

En ce qui concerne les communes, Anvers est de plus en plus clairement la commune la plus touchée, avec 271 nouveaux cas du 10 au 16 juillet.

Mais derrière, c'est la petite commune d'Aubange (17.000 habitants), qui affiche le plus grand nombre de nouveaux cas (27); loin devant les grandes villes comme Charleroi (19 nouveaux cas en une semaine).

Pour retrouver le nombre de cas sur votre commune, et l’évolution du virus, il suffit de consulter la partie "communes" du site data de Sciensano, et de faire une recherche sur la province ou la municipalité.