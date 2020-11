Coronavirus en Belgique : le nombre de clusters diminue dans les maisons de repos et de soins

Le nombre de clusters dans les maisons de repos et de soins, où plus de 10 cas de contaminations au coronavirus ont été recensés, poursuit sa baisse globale dans les trois régions du pays, a expliqué vendredi Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral francophone, lors de la présentation des chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano. En Wallonie, 19% des établissements sont concernés (28% la semaine dernière), contre 16% en Flandre (19% auparavant) et 11% à Bruxelles (15%).

Le nombre de nouvelles contaminations pour 1000 résidents suit la même tendance à la baisse, particulièrement en Région wallonne, malgré une "discrète augmentation" à Bruxelles par rapport à la semaine dernière, a ajouté Yves Van Laethem. Sciensano recense 21 contaminations pour 1000 résidents en Flandre (contre 23 auparavant), 24 en Région de Bruxelles-Capitale (contre 19) et 29 en Wallonie (contre 45).

La proportion de maisons de repos comptant au moins un cas diminue également progressivement, bien qu’elle reste importante : de 63% à 51% en Wallonie, de 50% à 47% à Bruxelles et de 42% à 37% en Flandre.