Coronavirus en Belgique le jeudi 15 juillet : voici les chiffres

Cas détectés¹ : entre le 05/07 et le 11/07, 1066 nouvelles infections au coronavirus ont été détectées en moyenne chaque jour. C’est une hausse de 84% par rapport à la semaine précédente.



Tests : entre le 05/07 et le 11/07, une moyenne de 60.978 tests ont été effectués quotidiennement, un total en baisse de 6% par rapport à la semaine précédente.



Admissions : elles s’élèvent en moyenne à 17,1 entre le 08/07 et le 14/07. C’est une diminution de 4% par rapport à la semaine précédente.



Personnes hospitalisées² : 241 patients sont actuellement hospitalisés en lien avec le Covid-19, dont 82 patients traités en soins intensifs.



Taux de positivité³ : sur la base des résultats des tests obtenus entre le 05/07 et le 11/07, il est de 1,9%, en hausse de 0,8% par rapport à la semaine dernière.



Décès : entre le 05/07 et le 11/07, 1,9 personnes sont décédées en moyenne par jour des suites du virus. Depuis le début de l’épidémie, 25.207 personnes sont mortes du coronavirus.



Taux de reproduction : calculé sur la base de l’évolution des admissions, le Rt du coronavirus s’établit aujourd’hui à 1. Lorsqu’il est supérieur à 1, cela signifie que la transmission du virus s’accélère.